جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

جورجينا عارضة الأزياء الإسبانية، تمكنت من احتلال مقدمة قائمة الأكثر بحثًا في العديد من الدول العربية، بعد ظهورها مع خطيبها نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، أثناء تواجدها برفقته في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بدبي، حيث تم تكريم رونالدو اليون، كأفضل لاعب في القرن العشرين.
تألقت جورجينا رودريغيز بإطلالة ساحرة مزجت بين الأنوثة والأناقة في آن واحد، حيث عكست منحنيات جسدها بأسلوب لافت، مرتدية فستانًا طويلًا مجسمًا، بدون أكمام، مصمم من قماش الترتر اللامع بلون الأحمر الناري.
تميز الفستان بفتحة مثيرة كشفت عن أحد ساقيها، فيما أنتعلت حذاء كعب عال لتستكمل إطلالتها المثيرة.
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الجدير بالذكر، أن جورجينا رودريغيز هيرنانديز عارضة أزياء، راقصة وممثلة إسبانية، بفضل علاقتها البارزة، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 7.4 مليون متابع لملفها الشخصي في "إنستجرام".
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