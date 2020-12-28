الرئيس السيسي يفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

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وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التى شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

