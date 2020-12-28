المجلس القومى للمرأة يثمن جهود وزير الأوقاف فى دعم سيدات مصر

جدة - نرمين السيد - وأعرب المجلس فى خطاب وجهه إلى وزير الأوقاف عن تقديره للجهود المبذولة من قبله تجاه دعم المرأة المصرية ودفعه لعشر قيادات نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة، وذلك بجانب اهتمامه بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانه بإعطاء المرأة المصرية حقها على قدم المساوة مع زملائها بالعمل.

يذكر أن وزير الأوقاف كان قد اعتمد قرارا بتكليف عشر قيادات نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة فى إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وذلك إيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة.

وتم تكليف المهندسة نهاد محمد سامى حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورندا صلاح محمود دسوقى لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتورة جنية محمود محمد عبدالرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشؤون الطبية، وسمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

كما تم تعيين المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، ومنى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر، وسوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى، وروض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك، وهدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات، وغادة محمد أبو الوفا إسماعيل مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.