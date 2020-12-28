صرح عالمى.. تجهيز مجمع الأقصر الطبى لخدمة أهالى الصعيد بتكلفة مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على تنفيذ التأمين الصحى بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، أن إنشاء هذا الصرح الطبى الضخم المتمثل فى المجمع الطبى الدولى بالأقصر، يؤكد حرص الحكومة ووزارة الصحة والسكان على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة أهالى الصعيد بشكل عام وأبناء الأقصر بشكل خاص، كما يأتى انعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بخدمة أبناء الصعيد.

وقال إن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتى على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسى للتنمية فى أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وليس أدل على ذلك من التوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات وإتاحة العلاج لأى مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد على جميع المواطنين بكل أنحاء الجمهورية، والذى سيتم تطبيقة مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، وبدأ الإطلاق فى بورسعيد فى يوليو من العام الماضى ويمتد ليشمل محافظة الأقصر قريبًا، باعتبارها ثانى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.



وكشف الدكتور أحمد السبكى، أن مجمع الأقصر الطبى الدولى من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له 211 سريرا، ويضم أقسام "باطنة، أطفال، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعيه دمويه، وأمراض جلدية، وانف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمى وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوى إضافة إلى جراحات "عامة - عظام –مسالك- عظام الاطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - اوعية دموية - صدر - عمود فقرى - مخ وأعصاب".

فيما يتكون مجمع الأقصر الطبى الدولى من 6مبانى منهم مبنى رئيسى مكون من 3 طوابق، إضافة إلى 5 مبانى أخرى ملحقة بالمبنى الرئيسى، مشيرًا إلى أنه تجرى الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير على قدم وساق على مساحة 480 ألف متر مربع ، وذلك لخدمة مليون ومائتى ألف نسمة من أهالى الصعيد، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة ودعمها المستمر لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى الصعيد بشكل عام وأهالى محافظة الأقصر بشكل خاص باعتبارها من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى من المقرر أن يتم إطلاق المنظومة بها قريبًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن المبنى الرئيسى للمجمع الطبى يضم أقسام "الداخلى والاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعى والحضانات والعمليات والعناية المركزة وعناية مابعد الجراحة والنساء والتوليد"، إضافة إلى جناح الإدارة ومركز التدريب الذى يضم 4 قاعات للتدريب وقاعة للمؤتمرات وسكن للأطباء والطبيبات والتمريض.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية بالقسم الداخلى، والتى تبلغ سعتها 125 سريرا إقامة إضافة إلى 3أسرة عزل، بينما يضم قسم الإستقبال 10غرف إضافة إلى 5 ماكينات للغسيل الكلوى لحالات الطوارئ وماكينة لحالات الغسيل من مصابى بفيروس كورونا المستجد، فيما يضم قسم الحروق 10 أسرة عناية مركزة، كما أنه من المقرر أن يقدم قسم الأشعة فحوصات الأشعة المقطعية C.T والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وإيكو ودوبلر والموجات التصادمية والرنين المغناطيسى.



وفيما يخص العمليات فمن المقرر أن يشمل قسم العمليات الكبرى 5غرف لجراحات "القلب المفتوح، المخ والأعصاب، والعظام، وزراعة الكلى"، بينما يتكون قسم العمليات الصغرى 4 غرف لإجراء الجراحة عامة بإجمالى أسرة 22 سريرا لتحضير المرضى والإفاقة، ومن المقرر أن يوجد بالمجمع الطبى الدولى بالأقصر قسم لعميات زرع النجاع وقسم للقسطرة والمناظير، فضلًا عن قسم العناية المركزة الذى يضم 51 سريرا عناية مركزة، وقسم للعناية ما بعد الجراحة ويتكون من 12 سريرا عناية مابعد الجراحة.

وتابع: من المقرر أن يضم مبنى العيادات الخارجية بمجمع الأقصر طبى الدولى 24 عيادة خارجية فى كل التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر تحت مظلة التامين الصحى الشامل، والتى تخدم أهالينا فى صعيد مصر بشكل عام وأهالى الأقصر بشكل خاص، على اعتبار أن محافظة الأقصر ثانى المحافظات التى من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بها، إذ كانت محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى والتى تم إطلاق المنظومة بها فى يوليو من العام الماضى وتابع : سياسات الدولة تعتمد على تجهيز المجمعات الطبية الضخمة بأحدث الإمكانات العالمية لتوفير الخدمة الصحية

ومن المقرر أن يضم أيضًا مبنى لمناظرة حالات الرمد، ومبنى لبنك الدم، ومبنى مخصص لمرضى الغسيل الكلوى يضم 20 ماكينة للغسيل الكلوى فضلًا عن مبنى مركز طب الأسرة والذى يتم إعدادة وفقًا لأعلى معايير الجودة وفق أعلى المستويات العالمية، وإضافة إلى الخدمات المكملة كالصيدلية المركزية والمخازن والمغسلة ومحرقة النفايات، وغيرها من الخدمات المكملة.

وشدد السبكى على إتمام أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمجمع الطبى الدولى بالأقصر والبالغ تكلفتها مليار جنيه وبأعلى مستوى وفى وقت زمنى قياسى، لتقديم خدمة طبية مميزة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالى محافظة الأقصر، كما تتم المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التى يتم إجراءها دوريًا لكل المنشآت الطبية بالأقصر، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

يشار إلى أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 7 مستشفيات، ويجرى تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل.