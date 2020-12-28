بحضور عدد من الوزراء.. بدء فعاليات مؤتمر إنجازات دار الإفتاء

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، قبل قليل، لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.





ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقى يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كل الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، إذ سيعلن المفتى عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تثرى الحقل الإفتائى فى الداخل والخارج.

ويلقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الكلمة الرئيسة مستعرضًا من خلالها مسيرةَ دارِ الإفتاءِ المصريةِ ومنجزاتِها فى العام 2020م، وأهم العوامل التى ساهمتْ فى تتويجِ مسيرةِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاجِ العلمى والوطنى الذى اتَّسم بالتميزِ والدقةِ والعمقِ والإتقانِ والمواكبةِ لمقتضياتِ العملِ الدينى والوطنى.

ويعلن علام، فى كلمته، عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها فى المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطنى.

كما سيلقى كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير العدل، ووزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن تساؤلات السادة الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التى أعلن عنها فضيلة المفتى.