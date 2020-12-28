الأردن يصدر قرارات مهمة للتيسير على العمالة المصرية بالقطاع الزراعى

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاها الوزير من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، يكشف السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردنى على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية "النباتية أو الحيوانية" من عدد العمال غير الأردنيين.

وأشار الملحق العمالى طلعت السيد، إلى أنه فى إطار التشاور والتنسيق الدائم مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التى تواجه العمالة المصرية وطرح الحلول المناسبة ، وتتويجا لهذا التعاون واللقاءات المتواصلة، وأصدر وزير العمل الأردنى قرارا لضبط سوق العمل وتسهيلا على أصحاب العمل بالقطاع الزراعى، وكذلك تيسيرا على العمال غير الأردنيين ومنها العمالة المصرية. وقرر وزير العمل الأردنى السماح للعمال غير الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 12 يوليو2020 بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعى وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة، فضلا عن السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردنى على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية "النباتية أو الحيوانية" من عدد العمال غير الأردنيين.

كما تضمن القرار السماح للعامل الزراعى من الجنسية المصرية وأى جنسية أخرى بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعى فى مجال راعى أغنام لدى أى صاحب عمل وحسب الحيازة الزراعية المعتمدة، واعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعى والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعى بمهنة عامل زراعى، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعى إلى المزرعة الخاصة بمهنة عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء فى نظام رسوم تصاريح العمل.