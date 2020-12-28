على عبدالعال يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال عبدالعال، فى البرقية، "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف "عامًا جديدًا يا سيادة الرئيس تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التى ‏انتهجتها مصر فى عهدكم على جميع الصعد".

وأردف عبدالعال: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التى قدتموها، فى كل ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.‏

واختتم برقية التهنئة قائلاً: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ المحرضون على تمزيق لحمته أو زرع ‏الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، ‏معاهدين الله على أن نكون جنوداً تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم".