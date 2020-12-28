على عبدالعال يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال عبدالعال، فى البرقية، "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".
وأضاف "عامًا جديدًا يا سيادة الرئيس تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التى انتهجتها مصر فى عهدكم على جميع الصعد".
وأردف عبدالعال: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التى قدتموها، فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.
واختتم برقية التهنئة قائلاً: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ المحرضون على تمزيق لحمته أو زرع الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، معاهدين الله على أن نكون جنوداً تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم".
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