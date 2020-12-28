محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات بنها وكفر شكر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - زار عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر، لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





ووجه الهجان فى بيان اليوم الإثنين، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سرير.

واستمع محافظ القليوبية من مدير مستشفى بنها التعليمى الدكتورة أمنية محمود، عن إمكانية استعدادات المستشفى فى استقبال حالات الـ كورونا، مؤكدةً بأن طاقة المستشفى 114 سريرا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضًا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات "كورونا".

ووجه الهجان بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.

واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة فى المحافظة، وصرح طبى عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح الهجان أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمى للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230، و14 سريرًا عناية مركزة، كما ستضم كل التخصصات الطبية وكل الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.