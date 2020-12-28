صور.. غلق 5 مراكز دروس خصوصية بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى والمحال المخالفة بكل أحياء الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وشرق الإسكندرية بواقع" 5 مراكز دروس خصوصية و4 مقاهى ومحلين تجاريين".
وفى سياق ذات صلة، تمكنت الحملات من ضبط 78 حالة إشغال مختلفة بحى شرق، تم إيداعها بشرطة المرافق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
ويأتى تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
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