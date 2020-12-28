الأرصاد: كتل هوائية رطبة وانخفاض بدرجات الحرارة الصغرى وشبورة تصل للضباب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار هو سمة الفترة القادمة حيث تزداد نسبة الرطوبة فى الطبقات القريبة من السطح.
وأضاف هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد وأيضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى وانخفاض سرعات الرياح وكل هذه العوامل تعمل على تكون الشبورة التى تصل إلى حد الضباب فى الصباح الباكر.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ينبغى توخى الحذر صباحا بسبب انخفاض الرؤية الكبيرة على الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية على وسط سيناء والدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
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