قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم