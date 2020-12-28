خالد أبو بكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المحامى والمذيع خالد أبو بكر إصابته بفيروس كورونا. وكتب خالد أبو بكر،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"الحمد لله علي كل حال تأكد إصابتي بڤيروس كورونا وربنا يشفينا جميعا". وكانت الفترة الماضية شهدت إصابة عدد من المشاهير، بفيروس كورونا المستجد، على رأسهم الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدى، والمنتج جمال العدل، والإعلامى وائل الإبراشى، وكما تضم قائمة ضحايا كورونا، الفنان كريم فهمى، وسلوى محمد على وهشام جمال، وغادة إبراهيم.

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