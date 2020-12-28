سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز

كما تشمل التنمية إنشاء مشروع «مدينة الإسماعيلية الجديدة»، شرق قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ»، وطريق «الإسماعيلية – العوجة»، وطريق «العريش – رفح»، كما تم إنشاء مطار ورفع كفاءة مطار العريش، بالإضافة إلي مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء ورفع كفاءة الموانئ والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبناء مدن صناعية كما تم توصيل وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بالإضافة إلي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لصالح أهالي شمال وجنوب سيناء.

ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من إلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق، منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد أسفل قناة السويس، بمنطقة جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة، كذلك تطوير ميناء العريش البحري.

جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في 2020

أولا: العناصر التكفيرية والإرهابية نجحت القوات المسلحة في قتل أكثر من 320 إرهابيا وتكفيريا خلال العمليات العسكرية في وسط وشمال سيناء خلال العام 2020 ثانيا: اكتشاف وتدمير العبوات الناسفة نجحت إدارة المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير أكثر من 804 عبوات ناسفة ، كانت مزروعة على محاور التحرك لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين. ثالثا: السيارات مفخخة نجحت القوات المسلحة والأجهزة المختصة في اكتشاف وتدمير 9 سيارات مُفخخة كانت تستهدف قوات الأمن في وسط وشمال سيناء. رابعا: اكتشاف وتدمير الأنفاق نجحت قوات حرس الحدود والقوات المسلحة، في اكتشاف وتدمير 13، وذلك على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي ، والتي كان تستخدمها العناصر الإرهابية والتكفيرية ، كذلك كان يتم فيها تهريب البضائع. خامسا: العمليات نوعية قامت القوات المسلحة بتنفيذ أكثر من 30 عملية نوعية ، في وسط وشمال سيناء ، استهدفت فيها العديد من البؤر الإرهابية والتكفيرية ، كما نجحت في قتل العديد من العناصر الإرهابية والتكفيرية المهمة. سادسًا: البؤر الإرهابية والتكفيرية والملجأ والمخازن ومراكز للتدريب نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير أكثر من 1000 مخبأ وملجأ ومخزن خاص بالعناصر التكفيرية والإرهابية ، كانوا يستخدمونها في عملية الإيواء والإعاشة والتدريب. سابعا: الأحزمة الناسفة والأسلحة نجحت القوات المسلحة في ضبط 4 أحزمة ناسفة وأكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، كذلك الآلاف من الذخائر مختلفة الأعيرة. ثامنا: الاستشهاد والإصابة نتيجة الأعمال البطولية التي تتم على أرض سيناء، استشهد وأصيب أكثر من 55 من أبطال القوات المسلحة في وسط وشمال سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.