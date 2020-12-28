نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. استئناف رحلات مصر للطيران إلى سلطنة عُمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها بين القاهرة ومسقط اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، جاء ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان.

وترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR)، للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

كما يُرجى من العملاء المسافرين إلى مسقط توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة شهر واحد والتسجيل على الموقع الإلكتروني https:covid19.emushrif.omtravelertravel.

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أوضح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، حقيقة حظر الطيران في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال "زكريا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إنه لا يوجد أي حظر على الطيران سوى الدول التي تحظر طيرانها لمواجهة كورونا وهي السعودية والكويت وعمان.

وأضاف "نعمل حتى صدور أي قرار من الحكومة بالقيام بحظر الطيران ضد أي دولة، وتم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد بين الركاب وإصدار بطاقة الصعود الكترونيا من المنزل، والاشتراط على الراكب ارتداء الكمامة طوال الرحلة".

وأشار إلى انتشار أدوات التعقيم والتطهير وتنقية الهواء من الجراثيم بنسبة 99%، مع عدم سفر أو دخول أي راكب إلا بشهادة مسحة أو سي ار التي لا يكون مر عليها 72 ساعة على الأقل.