نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العام الميلادي الجديد.. عبدالعال يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وجاء نص البرقية التي أرسلها الدكتور علي عبدالعال: "نحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف عبدالعال: "عامًا جديدًا -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".

وأضاف رئيس مجلس النواب،: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.‏

واختتم الدكتور على عبد العال، برقية التهنئة قائلًا: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ المخرصون على تمزيق لحمته أو زرع ‏الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، ‏معاهدين الله على أن نكون جنودًا تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم."‏