التشكيل وموقف الفريقين.. كل ما يهمك في موقعة الزمالك وسموحة

يستضيف ستاد برج العرب موقعة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الثالتة في الدوري الممتاز في تمام الساعة 5مساءً علي استاد برج العرب.

غيابات الزمالك وسموحة

ومن ابرز الغيابات لفريق الزمالك مصطفي محمد بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية الفترة الماضية لرغبته في خوض الأحتراف في الدوري الفرنسي في يناير المقبل، وعبدالله جمعة بسبب شكوك حول استمرار إصابتة بفيروس كورونا، بينما اعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق سلبية مسحته وعودته للفريق.

موقف الفريقين

ويحتل فريق الزمالك المركز التاسع في ترتيب الجدول برصيد 4 نقاط بينما يملك سموحة في رصيده 5 نقاط في المركز السابع وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي مساء اليوم في قمة الكرة المصرية بالدوري لكن تم تأجيل المباراة لدواعي أمينة وتم إستبدالها كما اعلن فريق سموحة سلبية كورونا التي خضع لاعبو الفريق بأستثناء علي غزال المنضم حديثاً للفريق وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق الزمالك غداً الاثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام .

التشكيل المتوقع للفريقين:



التشكيل المتوقع للزمالك التي يخوض بها مباراة اليوم:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط إسلام جابر وفرجاني ساسي، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وحميد أحداد مهاجم صريح.

التشكيل المتوقع لسموحة لمباراة اليوم:



حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أحمد جمال – رجب نبيل – محمد كوفي – محمد الترهوني

خط الوسط: محمود عبد الحليم – محمد طلعت – ديريك تسييمامبي – ناصر ماهر – شريف رضا

خط الهجوم: حسام حسن.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق الزمالك كان امام فريق بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ،بينما اخر مواجهات سموحة في الدوري كان امام وادي دجلة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح سموحة.

