النائب عمرو هندي: حياة كريمة شعور من الرئيس بمعاناة الفقراء وحرصه علي تطبيق العدالة الاجتماعية



أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج، بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، موضحًا أنه يؤكد حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ومدى قربه من المواطن المصرى وشعوره بحجم المعاناة التى يعانيها.

وأضاف هندي، في تصريحات له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي نفذت على أرض الواقع للاهتمام بالعشوائيات وتطبيق استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر في القرى الاكثر احتياجا، مشددًا على أنه مشروع قومى يجب الالتفاف حوله، فضلًا عن أن القطاع الخاص عليه القيام بدوره من خلال المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال فى مصر.

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واختتم هندي، بالتأكيد، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم العمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى حيث قام باطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين وانتشال الأسر المصرية الفقيرة التى تعتبر الأولى بالرعاية من براثن الفقر، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الغير آمنة.

