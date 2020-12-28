تتوج ماني الأفضل.. الصحافة الإنجليزية تهاجم صلاح بعد الأداء الضعيف

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول في مباراة الريدز ووست بروميتش والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد رود .

سجل ساديو ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جويل ماتيب إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ساديو بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز.

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وأبى أولواسيميلوجو أجاي مهاجم بروميتش، نهاية المباراة قبل إحراز التعادل لوست بروميتش بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أولواسيميلوجو أجاي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وشارك نجمنا المصري بصورة أساسية في تشكيل الريدز، حتى نهاية المباراة.

الصحافة الإنجليزية تصدم صلاح

ولم يقدم صلاح الأداء المعهود منه وقدم مستوى متواضع، مما جعله محل انتقاد لـ الصحافة الإنجليزية، وذلك على رغم تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق.

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ولم تنتظر الصحافة الإنجليزية كثيرًا حتى شنت موجة من الانتقادات على محمد صلاح ووضعت له تقيمًا متواضع أمام وست بروميتش وذلك بحسب الدرجات من 1 إلى 10.

وأشادت الصحافة الإنجليزية بأداء السنغالي ساديو ماني صاحب هدف ليفربول في المباراة ووضعته ضمن الأعلى تقييمًا بين لاعبي الريدزمن كل الصحف والمواقع الإنجليزية

وجاء تقييم لاعبي ليفربول من الصحافة الإنجليزية خلال مواجهة وست بروميتش كالتالي:

أليسون بيكر: 6.2

أرنولد: 5.4

ماتيب: 6.6

فابينيو: 6.5

روبرتسون: 6.6

فينالدوم: 5.8

هندرسون: 6.4

جونز: 5.6

محمد صلاح: 5.4

روبرتو فيرمينو: 6.3

ساديو ماني: 6.8