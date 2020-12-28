أورنج توضح تفاصيل نظام كنترول شير الجديد

أوضحت أورنج تفاصيل كنتور نظام شير الجديد والميجاباتيس المطروحة عليه، حيث يوفر النظام مع الأصدقاء والأحباب إمكانية مشاركة وحدات و دقائق و واتساب بالإضافة خصومات مع كل تجديد لباقة كنترول شير من أورنج على مدار الشهر.

أسعار نظام كنترول شير أورنج

يستعرض دوت الخليج أسعار نظام كنترول شير أورنج والميجابايتس المتوفرة عليها من خلال التالي:

• كنترول 25 توفر 900 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 30 توفر 1.200 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 35 توفر 1400 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 50 توفر 2250 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 70 توفر 3300 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 100 توفر 6000 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

• كنترول 150توفر 9600 دقيقة وميجابايتس ورسائل.

طريقة الحساب

• الدقيقة أو الرسالة لأورنج أو الميجابايت = 1 وحدة• الدقيقة والرسالة للشبكات الأخرى = 5 وحدات• مع بلس سوشيال، كل 2 ميجا سوشيال = 1 وحدة• سعر الدقيقة و الرسالة لأي شبكة و الميجابايت خارج الباقة = 19 قرش• صلاحية الباقة = 28 يوم.

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لتحويل لأنظمة كنترول وكنترول شير أورنج

• اطلب #100# او #0#• كلم 400• او من خلال تطبيق My Orange• أو من خلال الدخول على حسابى