السادات يقترح تخصيص مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبالغ رمزية

إقترح محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تخصيص مقرات للأحزاب والهيئات البرلمانية الممثلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة عملها ودورها بشكل جيد من خلال تواجدها وتواصلها مع ممثليها . ويمكن أن يكون ذلك مقابل مبالغ رمزية تشجيعا وتدعيما من جانب الدولة للأحزاب السياسية .
جاء ذلك بمناسبة إنتقال الحكومة ومجلس النواب والشيوخ طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإدارية وتكوين مركزاً معلوماتياً متطوراً بها يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً إعتبارا من عام 2022 .
أوضح السادات أن تخصيص هذه المقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يساعد أيضا مسئولي الإتصال السياسى بالأحزاب في التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لحل مشاكل المواطنين وقضاياهم وتسهيل الخدمات لهم .
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