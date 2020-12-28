شقيق محمد صبحي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان مجدي صبحى إصابته بفيروس كورونا، موجهًا الشكر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي لمساندته له في أزمته.

كتب صبحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "عندي كورونا..اشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوي لإنقاذي".

وتابع: "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي.. أشكر نقيبى دكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معى اشكر مجلس النقابة.. الدعاء لى من فضلكم".

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، وايناس الدغيدي، وامير كرارة، والفنان أبو، وجومانا مراد.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.