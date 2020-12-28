النائب عمرو القطامي عن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" : مكافأة للمصريين على تحملهم الإجراءات الصعبة

وصف النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، بالقرار الشجاع الذي يؤدي إلى ارتياح فى الشارع المصرى، ويؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو بناء الدولة وبناء مصر الجديدة.

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وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مثل هذه القرارات بمثابة مكافأة للمصريين على تحملهم الإجراءات الصعبة وكلفة الإصلاحات الاقتصادية والتى كانت ضرورية وملحة لمعالجة الأمور خلال السنوات الماضية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، حيث تنبع من مسئولية حضارية وبعد انساني وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، والتدخل الاني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، متطلعًا أن يتم التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح لهذه المبادرة.