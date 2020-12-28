أمانة البرلمان بذلت جهود لم أشاهدها من ٣٠ عام ..فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشئون العربية البرلمان

أعلن النانب أحمد فؤاد اباظة ، ترشحه علي رئاسة لجنة الشئون العربية ، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن ، باعتباره نائبا عنه تحت القبة .

وقال اباظة ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،:ساترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء علي توجيه حزبي واينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات لافتا الي ان ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة ابو حماد علي رأس اهتمامته .

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