أمانة البرلمان بذلت جهود لم أشاهدها من ٣٠ عام ..فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشئون العربية البرلمان

أعلن النانب أحمد فؤاد اباظة ، ترشحه علي رئاسة لجنة الشئون العربية ، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن ، باعتباره نائبا عنه تحت القبة .
وقال اباظة ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،:ساترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء علي توجيه حزبي واينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات لافتا الي ان ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة ابو حماد علي رأس اهتمامته .
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وناشد اباظة رئيس الوزراء بانشاء مكتب بريد في كل قرية لتخفيف المعاناة علي المواطنين خاصة ان الامر سيدر عائد كبير علي الدولة المصرية .
ووجه اباظة الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي ، علي الجهود الكبيرة التي بذلها خلال حفل استقبال النواب مشيرا الي ان تلك الاجراءت لم يشاهدها منذ ٣٠ عام قضاها تحت قبة المجلس .
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