صور.. محافظ القاهرة مشيدا بجهود دار الإفتاء: الحصن والسند للإسلام الوسطى

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن دار الإفتاء المصرية تمثل دائما السند والحصن للإسلام الوسطى ودرعًا قويًا للحماية من موجات الأفكار المتطرفة والارهابية التى أرادت لوطننا الدمار والفرقة، مشيرًا إلى أن مؤسساتنا الدينية والثقافية هى حامية الوعى ضد أى فكر إرهابى متطرف .





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى المؤتمر السنوى الذى يستعرض فاعلية الأنشطة الختامية لدار الإفتاء المصرية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والأنبا أرميا الأسقف العام ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين ورجال الدين.



وأضاف محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أولى أهمية كبرى لقضية حماية الوعى المصرى من حملات التزييف التى كانت تشنها جماعات التطرف والارهاب من خلال بث الشائعات الكاذبة المغرضة، مشيرا الى أن دار الإفتاء برعاية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية من أهم المؤسسات الدينية التى تصدت لذلك وأنجزت الكثير من المشروعات العلمية والفكرية التى أثرت تأثيرًا كبيرًا فى تصحيح المفاهيم والأفكار مما جعلها تكتسب ثقة المواطنين لا فى مصر وحدها ولكن بين كل شعوب العالم الإسلامى كله.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على خطورة ما تبثه القنوات المغرضة والمواقع الخاطئة بهدف تدمير الوعى وإفساد عقول المواطنين ومحاولة تزييف حقائق الإسلام وتشويه صورته النقية وبث الفتنة والخصومات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدًا أن دار الإفتاء تصدت لذلك وكانت حصنًا حصينًا لبث روح المحبة والأخوة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى كصف واحد، مشيرًا إلى أن دار الافتاء تعرضت لحملات تشويه من قبل الجماعات المتطرفة بسبب تفنيدها لأفكار تلك الجماعات وفضح مخططاتها بأسلوب علمى مؤثر يصل الى قلوب الشباب وعقولهم وهو ما يتبين من خلال التراجع الكبير فى غزو هذه الافكار لعقول الشباب.



وأكد محافظ القاهرة أن دار الافتاء ساهمت فى نشر المحافظة على الأمن والأمان والسلم الاجتماعى والفكر الدينى الوسطى المعتدل، متمنيًا لها النجاح فى تأدية رسالتها الوطنية والدينية على الوجه الأكمل.