نقل 50 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط عبر السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نقل 120 حاوية 40 قدم من ميناء الإسكندرية إلى دمياط باستخدام قطارين، فى إطار خطة الوزارة لنقل البضائع بالسكة الحديد من الموانئ إلى المناطق الصناعية.





وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يقدم كافة التسهيلات، لجذب المزيد من الشركات العاملة فى هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي وباقى أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد.

ولفت شاهين، فى بيان له، إلى أن وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل، لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

وأضاف أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد فى تخفيف العبء على الطرق التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلاً عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

وأفاد بأن ميناء الإسكندرية شهد اليوم نشاطًا ملحوظًا فى حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالى السفن المتواجدة على الأرصفة 70 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

من جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول 3 سفن من روسيا على متنهم 176 طن قمح، فضلاً عن دخول وخروج 9 آلاف و115 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.