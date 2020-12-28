صور.. الشباب والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس يقتضى تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تمكين الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمى قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.





وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الشباب والرياضة بموجب بنود البروتوكول من خلال توفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدنى بالقاهرة كمقرين لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التى تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية فى ذات الوقت لأوائل الخريجين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من الجامعات المصرية المختلفة، وتتلخص مخرجاتها فى حصول المشاركين على درجة الماجستير المهنى فى أربعة مجالات رئيسية تتمثل فى "الأمن السيبرانى، الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، إنترنت الأشياء والروبوتات، الفنون الرقمية".



كما يشتمل البروتوكول تنفيذ برنامج رياضى للمشاركين يتنوع ما بين برامج اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية وتوفير المدربين والملاعب، ومشاركة الدارسين فى مجموعة من الرحلات.



وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مختلف الأصعدة كشريك فى تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، لافتا إلى أهمية المشاركة فى رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم فى شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.



ومن جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة جاء حيث تتوافق الأهداف الرئيسية لمبادرة مصر الرقمية مع أولويات واستراتيجية وزارتى الاتصالات والشباب والرياضة، من حيث إعداد جيل من الشباب الواعد الذى يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمى فى شتى المجالات.



وقع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة المدير التنفيذى أشرف صالح، ومن جانب وزارة الاتصالات المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية بحضور عدد من قيادات الوزارتين.