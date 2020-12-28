متوافقة مع رؤية الدولة.. المفتى يستعرض خطة الدار المستقبلية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، خطة الدار المستقبلية للمرحلة المقبلة، خلال أعمال مؤتمر دار الإفتاء لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020م.





وخلال كلمته، قال المفتى: "إن قلوبنا منفتحة وآذاننا مصغية لأى نقد بناء يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا لوطننا العزيز، وكذلك فإن أيدينا ممتدة بكل الإخلاص والحب لكل من يريد أن يتكاتف ويتعاون معنا فى دار الإفتاء المصرية لكى يدعم مسيرتنا التى لا هدف لها إلا خدمة الدين والوطن والقضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة مصر من أفكار متشددة أو تنظيمات متطرفة أو جماعات إرهابية".

وأكد أن رسالة العطاء الممتدة التى تقوم بها دار الإفتاء، تنبع من كونها مؤسسة دينية وطنية عريقة، تمتد جذورها التاريخية إلى أعماق تاريخ الدولة المصرية، وقد تولى قيادة مسيرتها ثلة من أكابر المجتهدين الثقات من علماء الأزهر الشريف، كان ولا يزال نتاجهم العلمى والفكرى محط ثقة جماهير الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا، وكانت مواقفهم الوطنية مثار فخر واعتزاز لكل رواد العمل الوطنى فى تاريخ مصرنا العزيز.

وتابع: "لا شك أن من أهم العوامل التى ساهمت فى تتويج مسيرة دار الإفتاء، بهذا الكم الهائل من الإنتاج العلمى والوطنى الذى اتسم بالتميز والدقة والعمق والإتقان والمواكبة لمقتضيات العمل الدينى والوطنى، هو عامل المؤسسية، فقد انطلقت مسيرة الدار المباركة وفق رؤية شاملة لمتطلبات العصر، ومن منطلق إيمان راسخ بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط العمل المؤسسى المنظم الدقيق، الذى يستند إلى مبدأ الاجتهاد الجماعى، ويتخذ من قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) نبراسًا يستضىء به فى مسيرة العمل الوطنى الدؤوب".

ولفت إلى أن دار الإفتاء استطاعت بالتزامها الدقيق بمبدأى العمل المؤسسى والاجتهاد الجماعى، أن تتصدى ببسالة ووطنية وفى التوقيتات المناسبة لكبرى القضايا الشائكة، أن دار الإفتاء قد أخذت على عاتقها أيضًا أن يطابق قولها فعلها، وألا تكتفى بالشجب والاستنكار فى الوقت الذى يتوجب على كل من تشرف بالانتساب إلى خدمة هذا الوطن العزيز أن تتحول أقواله وشعاراته ونظرياته إلى أفعال صادقة، ومشروعات علمية وفكرية جادة، وإلى تطبيقات عالمية تشرح وتوضح للعالم بأسره حقيقة ما يجرى على أرض الواقع، ومدى سلامة وعدالة وحقية موقف مصر فى حربها ضد الإرهاب، قائلًا: هذا ما قامت وتقوم به دار الإفتاء المصرية على أرض الواقع، لأننا نؤمن بأن وطننا العزيز لن ينتصر بإنكار أو بتجاهل مخططات العدو الذى يريد الفتك به، ولن ينتصر أيضًا بالشعارات الطنانة والخطب الرنانة التى ليس وراءها عمل دؤوب وإنتاج علمى جاد.

وأمى المفتى قائلاً: "إن ما نقدمه اليوم من منجزات ومشروعات دينية ووطنية قد تم تأسيسها على مبدأ راسخ ومتين من قيم الوسطية والتعايش ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، ليدل دلالة واضحة على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة وطنية أصيلة تتشرف بخدمة الوطن والمحافظة عليه، ولها رؤية واضحة ومنهج ثابت فى دعم قضايا الدولة المصرية بكل فخر واعتزاز، ولم يفت فى عزمها أبدا تلك الهجمات الشرسة التى تشنها ليل نهار قنوات وصفحات ودعاة الجماعات الإرهابية، بل إننا نعتبر وبكل صدق وصراحة أن ما تعرضنا له من حملات التشهير والتهديد والتشويه، ومحاولات الهدم والاغتيال المعنوى، وما رمونا به من تهمة التفانى فى دعم الدولة المصرية والتصدى لأفكارهم المدمرة الخبيثة بكل عزم وقوة – لهو وسام على صدورنا نفتخر ونعتز به، وإن كان فى عرف وفهم من لم يدرك معنى الوطنية محل خجل وتبرؤ".

وأضاف أن من واقع الرؤيا الشاملة التى انطلقت منها دار الإفتاء المصرية لمواجهة التحديات ومواكبة المستجدات، كانت مواكبة أزمة كورونا أحد أهم هذه التحديات، إذ قامت الدار بتفعيل فقه فتاوى النوازل الذى يماثل قانون الطوارئ فى مجال التشريعات القانونية والدستورية الحديثة، وكانت دار الإفتاء تواصل الليل بالنهار مع الأجهزة المعنية والوزارات المختصة حتى تقدم الفتاوى والبيانات المناسبة للواقع والمستندة إلى الإحصاءات الدقيقة والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الهيئات الطبية الرسمية المتخصصة.

وأشار إلى أن من أهم ما قامت به دار الإفتاء المصرية فى هذا الصدد بجانب إصدار فتاوى وبيانات النوازل الفقهية، متابعة التغيرات المجتمعية والأسرية الطارئة على قيمنا وأخلاقنا بسبب وباء كورنا، وقامت دار الإفتاء بإصدار البيانات المصورة والمكتوبة حتى نصحح المفاهيم ونعمل على منع انتشار أية ظواهر سلبية لا تتناسب وقيمنا الدينية وثوابتنا الأخلاقية، كذلك قامت دار الإفتاء المصرية بالتصدى للكم الهائل من الشائعات والأكاذيب المغرضة التى أصدرتها أبواق الجماعات الإرهابية مستغلة أزمة كورونا حتى تثير الرعب والفزع فى قلوب المصريين، وحتى تستغل كوادرهم الإرهابية حالة الفزع فى شن العديد من عمليات القتل والإرهاب من أجل زعزعة أمن واستقرار المصريين، وقد رد الله كيدهم فى نحورهم، وكانت الاستجابة الهائلة لشعب مصر العظيم لتوجيهات وبيانات دار الإفتاء المصرية عاملًا قويًّا فى تفنيد ورد تلك الأكاذيب.

وأوضح أن هذه الرؤية الاستراتيجية نتوخى فيها أن تكون متوافقة ومتجانسة مع رؤية الدولة وخطتها حتى العام 2030، والتى تعتمد على أساليب التقنية الحديثة ومن أهمها الرقمنة والتوسع فى استعمال مواقع التواصل الاجتماعى، كذلك الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى كترسيخ معانى الوطنية والانتماء، ودعم خطط الدولة الرائدة فى التطوير والتحديث وتحسين الوضع الاقتصادى، والسعى قدمًا لتفعيل أساليب التنمية المستدامة التى تضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة الحديثة، وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.