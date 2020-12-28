فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشؤون العربية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال أباظة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "أترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء على توجيه حزبى وأينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات"، لافتا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة أبو حماد على رأس اهتماماته. وناشد أباظة رئيس الوزراء بإنشاء مكتب بريد فى كل قرية لتخفيف المعاناة على المواطنين لأن الأمر سيدر عائدًا كبيرًا على الدولة. ووجه أباظة الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، على الجهود الكبيرة التى بذلها خلال حفل استقبال النواب، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لم يشاهدها منذ 30 عامًا قضاها تحت قبة المجلس.

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