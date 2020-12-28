الإفتاء تصدر مليون و300 ألف فتوى خلال عام 2020

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بحضور العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من المفكرين والإعلاميين وبعض الشخصيات العامة.

وأفادت الدار أن الفتاوى تنوعت تنوعًا ثريًّا محيطًا بكل ما يهم المسلم فى مناحى حياته المختلفة وما طرأ على المجتمع من مستجدات.