إنفوجراف.. بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خلال أيام

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن البوابات الإلكترونية الجديدة.

يأتى تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة لمواجهة ظاهرة "التزويغ" من تذاكر القطارات وإحكام السيطرة على إيرادات التذاكر، وذلك بعدما تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات المصرية لتركيب هذه البوابات.

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