عاجل.. الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بجميع المدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بجميع المدارس تزامناً مع قرار رفع الغياب، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بكافة المدارس تزامناً مع قرار رفع الغياب، مُوضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به فى الأعوام الدراسية السابقة، مُشيرةً إلى أن قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختيارياً للطلاب، وذلك وفقاً لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية. وفى السياق ذاته، سيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كاملاً من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفاً بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، على أن تعقد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثانى الإعدادى على مستوى المدرسة، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً فى لجان امتحانية.

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