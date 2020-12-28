عزاء واجب.. عائلات الشرقية شهيدها بإذن الله تعالى محمد ابو زيد متولى

تنعى عائلات الشرقية شهيدها بإذن الله تعالى محمد ابو زيد متولى على وتتقدم كل من عائلة الاقرع وعائلة عابورة وعائلة المحمدى فى ابو نجاح الشرقية وعائلة محرم ورزدق ووالالفى فى الميمونة وعائلة اباظة وعائلة ايوب وعائلة وعائلة الشرقاوى بالمحافظة . بخالص العزاء وصادق المواساة الى اسرة الشهيد بإذن الله تعالى. سائلين الله العلى القدير ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته ويلهم اهله وزوية الصبر والسلوان.

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