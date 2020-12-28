الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول تزامنا مع رفع الغياب

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

وكان المركز قد نفى مؤخرا ما تردد من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم، مُشددةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات فى مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.