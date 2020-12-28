السكة الحديد تطبق غرامة 50 جنيها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

قررت هيئة السكة الحديد تطبيق غرامة قدرها 50 جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء. وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا . واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

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