الحصن والسند.. القوات المسلحة تواجه "الفيروس القاتل" في 2020 .. وتنجح في توفير الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية للمصريين

مرورًا بنهضة مصر الثالثة التي تشهدها البلاد حاليا ، والتي يُسطر فيها المصريون ملحمة عظيمة، يقومون فيها بتحدي التحدي، سابقين الزمن لتحقيق نهضتهم التي يحلمون بها، سائرين على دروب أجدادهم، لكي يتحاكى العالم أجمع عن شعب استطاع أن ينهض من كبوتهُ ، مُعلنين أن مصر هي التاريخ ، ووجودها بوجود التاريخ نفسهُ.
وعلى مر العصور، لم يخذل الجيش المصري شبعهُ أبدًا ، على الرغم من التحديات والصعوبات والظروف التي تعرضت لها مصر ، والتي اختلفت بإختلاف الأزمنة، إلا أنه كان "حصنًا وسندًا" دائمًا لشعب، له تركيبتهُ الخاصة مع جيشهُ، لم يستطع أحد أن يفككها، مما جعلهُ - "الجيش المصري" -، حديث العالم القديم والحديث، لأنه من نبت هذا الشعب الأبيّ.
فعمل الجيش المصري مع جميع أجهزة الدولة على مجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت القوات المسلحة جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، وذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.
بداية تعامل القوات المسلحة مع جائحة فيروس كورونا
كما تمت دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية حينها، وتضمن العرض امتلاك، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.
تطهير وتعقيم المنشآت والمحافظات
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث انتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بجميع المحافظات، لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائى، وذلك أثناء تطبيق توقيت حظر الحركة الذي طبق حينها.
وشملت أعمال التطهير والتعقيم المباني ودواوين المحافظات والمرافق الحيوية والإستراتيجية ، كذلك المنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ومحطات السكك الحديدية والمترو والكباري والمطارات، أيضاَ المساجد والكنائس والمناطق الآثرية والسياحية، كذلك المستشفيات والمدارس والجامعات والمدن الجامعية والمتنزهات ومواقع العمل المختلفة - إلخ.
وحرصت القوات المسلحة فى أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمواجهة خطر إنتشار فيروس " كورونا.
كما قام رجال القوات المسلحة بالتبرع بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.
كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين القوات المسلحة حينها، بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بالمحافظات حينها، حيث حرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة.
السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في شهر أبريل، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما عقد الرئيس العديد من الاجتماعات مع المسئولين بالقوات المسلحة ، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بمجابهة الفيروس ، كذلك مشاهدته للعديد من النماذج التي استخدمتها القوات المسلحة في مواجهة الفيروس.
كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم، التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة فيروس كورونا
وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.
إدارات القوات المسلحة ومجابهة فيروس كورونا
رفع كفاءة المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلً من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، وذلك لاستخدامها كأماكن حجر صحى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا .
وتم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيتات والأثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.
مستشفى العزل للقوات المسلحة
ويضم مستشفى العزل ٤ مستشفيات ؛ مقسمة على ٤ قاعات؛ كل مستشفي منه يضم ٧٥٠ سريرا بإجمالي ٣ الاف سرير حيث صممت كل وحدة عزل منفصلة؛ وتتكون من سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات؛ كما أنه روعي التباعد بين وحدات العزل المختلفة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، كما يوجد وسائل الرفاهية والتسلية للمرضى من شاشات للعرض في مختلف القاعات؛ كما يوجد دورات مياه متعددة في كل قاعة على مستوى عالي من التجهيز والتعقيم.
ويتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن استقبال المصابين لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"؛ حيث تتم دورة العمل داخل مستشفي العزل كالتالي:
يتم استقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخصيه ويتم بعدها تسجيل بيناته على الحاسب الالي، ثم يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بيانته في قاعة العزل، ويتم يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به، ويتوجه المريض لغرفة تغير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له.
كما تم تجهيز ٥ مستشفيات ميدانية للعزل وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية والأطقم الطبية والتمريض؛ حيث تبلغ طاقة المستشفيات الخمسة؛ ١٠٠٠ سرير ؛ منها ٤٠ سرير رعاية مركزة وغرف عمليات وغرف اشاعة ومطبخ ومغسلة وتواجد ٥٠ سيارة اسعاف ومعامل للتحاليل المركزية بالإضافة إلى إسعاف طائر ، كما تتواجد عناصر من النقل العام لنقل المرضى كذلك عناصر التطهير والتعقيم.
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجائحة فيروس كورونا
وكان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية دور كبير في مواجهة الجائحة، وذلك بتوفير وتوزيع السلع الغذائية الأساسية والعديد من مواد ومنتجات الوقاية والتطهير المقدمة للمواطنين للوفاء باحتياجاتهم منها وتأمين توفيرها فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة فى ظل هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر.
مساعدات طبية وغذائية لعدد من الدول
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية، لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، قامت القوات المسلحة بإرسال الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية لكل من: "السودان - جنوب السودان - جيبوتي - ارتيريا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - مالي - العراق - لبنان - اليمن - الولايات المتحدة - الصين - بريطاينا - إيطاليا"، وعدد آخر من الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصن والسند.. القوات المسلحة تواجه "الفيروس القاتل" في 2020 .. وتنجح في توفير الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية للمصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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