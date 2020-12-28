كما بحث معه أهم الشواغل الخاصة بالملف الليبي ودعم الاستقرار في البلاد.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن الوفد المصري الذي ضمّ نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، أيمن بديع، والسفير المصري لدى طرابلس محمد أبو بكر، ركز في مباحثاته مع الجانب الليبي خلال الاجتماع، الذي عُقد صباح أمس الأحد، على التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس، في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية لنظيره الليبي: شكرا على حفاوة استقبال الوفد المصري في طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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