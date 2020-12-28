الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الثلاثاء، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون معتدل على السواحل الغربية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدله، ويكون بارد ليلا.
أما جنوب سيناء يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط على لخليج السويس، ويكون الطقس ما بين مائل للدفء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وعلى مناطق من حلايب وشلاتين، يصاحب ذلك شبورة كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على محافظات الجمهورية، تكون كالتالي:
القاهرة 21/11
الاسكندرية 22/12
بلطيم 22/14
بورسعيد 21/14
السويس 22/12
رفح 20/11
طابا 23/14
كاترين 16/3
شرم الشيخ 25/16
مرسى علم 25/15
الغردقة 26/15
الفيوم 21/8
المنيا 22/8
قنا 25/10
أسوان 26/12
الوادي الجديد 24/6
حلايب 24/18
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