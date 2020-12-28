نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسيمة في العدد الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التى شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

وقال "عبدالعال" الذى وجه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، لإتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.

وأكد "عبدالعال"، أنه أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وصوت النواب الحاضرين على فض دور الانعقاد، واختتم رئيس مجلس النواب كلمته فى الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعى الأول بـ"ترفع الجلسة".