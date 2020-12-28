النائبة ليلي اسماعيل: قوانين التعليم ودعم المنظومة التعليمية في مقدمة الأجندة التشريعية (فيديو)

أدلت النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك عقب وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت أنها عضو بالبرلمان عن حزب الوفد، وأنها كانت أمين لجنة التعليم وبرلمانية من العام 2015 وحتى 2020، وفي البرلمان الجديد حتى العام 2026.

وأكدت أنها تنوي تقديم قوانين متعلقة بتنظيم التحاليل الطبية، وملف التعليم الجامعي وماقبله، وأن قانون التعليم تجرى عليه تعديلات هامة ستسعى لأن تتابعها سعيا لخروج المنظومة التعليمية في أكمل وجه، وأنها تنوي إزالة المعوقات أمام المدارس والفصول لتحقيق مصلحة طلاب مصر.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .

جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.