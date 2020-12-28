أسطورة ليفربول يوجه انتقاد قاسي للفرعون المصري بهذه الكلمات!

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وتابع حديثة:وست بروميتش هذا النوع من المباريات الذي يتعين عليك كمهاجم أن تحظى بإشادة الجميع إذا قمت بواجبك بشكل صحيح تجاه فريقك من أجل تحقيق الفوز".

واستكمل حديثة قائلاً:اللعب امام فريق كبير امر مضمون ولكنهم فشلوا في ذلك امام وست بروميش واعتقد انهم السبب وراء تعادل ليفربول .

وواصل حديثة: نعم ساديو ماني احرز هدف التقدم لكن ماذا بعد ذلك بالإضافة الى محمد صلاح الذي راوغ لاعبي المنافس اكثر من مرة لكن اللمسة الأخيره لم تكن متقنة وايضاً نفس الأمر مع فيرمينيو ،إذا كانو يريدون الإشادة يجب أن يتقبلون النقد الموجه لهم ليكونوا رائعين لأن كان لهم فرص كثيره ولكن لم يستغلونها التعادل يبدو لي وكأنه هزيمة برغم من حصول الفريق علي نقطة لاكن المنافس يستحق النقطة الذي حصدها بسبب الأخطاء التي ارتكبها ليفربول .

واتم تصريحاتة :اعتقد ما حدث درس يجب التعلم منه الأستحواذ في الشوط الأول كان يقترب من 90%الي100 % بدلاً من ان تنتهي النتيجة 2/0 او 2/1 انتهت 1/1.

والجدير بالذكر أن تعادل ليفربول بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقانة امس امام فريق وست بروميتش.

