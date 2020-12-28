احتفالات رأس السنة تلألأت في شوارع المحروسة منذ فترة قريبة، وكذلك جميع المحال التي أعلنت استقبال عام جديد بأشجار الكريسماس التي زينت جميع المحال والشوارع، إلا أن الحكومة ومنظمة الصحة العالمية حذرت من التجمعات بسبب وباء فيروس كورونا الذي أخذ في التصاعد من جديد بطريقة مرعبة. دوت الخليج يقدم لكِ خطوات سهلة وبسيطة لتحضير كوكيز الكريسماس، للإحتفال بالمنزل مع أسرتك بطريقة آمنة وجديدة. المقادير



2 كوب دقيق. 2 كوب شوكولاتة حبيبات ملونة. 1 كوب زبدة. ثلاثة أرباع كوب سكر. 2 بيض. 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. 1 ملعقة صغيرة ملح. لون طعام جيل أحمر وأخضر. سكر ملون أحمر وأخضر. طريقة تحضير كوكيز الكريسماس



- تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر. - يتم اضافة الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر. - ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة. اقرأ أيضًا..تألقي بالأحمر في سهرة رأس السنة على خطى نجوم الفن "صور"



-يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفلي بـ "رأس السنة" مع عائلتك في المنزل بطريقة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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