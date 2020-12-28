رئيس المحكمة الدستورية العليا: الله يحب مصر والأدلة القرآنية متعددة

قدم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورى العليا، التهانى إلى دار الإفتاء المصرية، تقديرًا لجهودها البارزة فى توعية الشعب المصرى، خاصة ما يتعلق بالمسألة الدينية على النحو الوسطي للإسلام، تحت قيادة فضيلة المفتى الدكتور شوقى عمار.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، خلال حديثه فى المؤتمر السنوى، الذى يستعرض فاعلية الأنشطة الختامية لدار الافتاء، " أن الله يحب مصر"، مستندًا فى ذلك إلى الآية قرآنية «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترامي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما ألإاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين».

وأشار المستشار سعيد مرعى، أيضًا إلى أنه في كتاب الله، جاء قول سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى: "وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي".

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه "اقتصر فقط على ما أفاء به ربي علي أثناء قراءتي للقرآن الكريم"، مشيرا إلى أن "الله أظهر ذاته في مصر ولم يظهر ذاته في مكان آخر".

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وكان محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، قد أكد خلال حديثه على أن دار الافتاء المصرية تمثل دائما السند والحصن للإسلام الوسطى، ويتمثل ذلك فى مواجهة التيار المتشدد الذى يحمل أفكار متطرفة.