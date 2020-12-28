مؤمن زكريا يكشف لـ دوت الخليج عن مفاجآته: "ما حدث معجزة"

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، عن المفاجأة السارة التي وعد بها جماهير الكرة المصرية، وذلك بشأن تفاصيل أزمته الصحية التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الماضية.

مؤمن زكريا يتحدث لأول مرة

وتحدت مؤمن زكريا في تصريحات أختص بها موقع "دوت الخليج": "هناك حالة تحسن كبيرة في حالتي الصحية خلال الفترة الماضية واستجابة كبيرة للعضلات والأعصاب في العلاج".

وأضاف زكريا: "ما حدث خلال الأيام القليلة المقبلة وصفه بعض الأطباء بالمعجزة في ظل حالة التحسن السريعة لعضلات الجسم، ولكن الأمر متوقف على مدى استجابة الجسم للوضع الجديد خلال الأيام المقبلة وعدم حدوث انتكاسة".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "بدأت في برنامج للعلاج الطبيعي من أجل استمرار التحسن ومتابعة الأمر عن كثب".

ورفض نجم الأهلي والزمالك السابق التحدث بشأن عودته مرة أخرة للملاعب قائلًا: "التحدث في هذا الأمر مبكرًا كل ما يشغلني حالتي الصحية الأن وأطلب من جماهير الكرة المصرية وتحديدًا الأهلي الدعاء لي أن تمر الأيام المقبلة بشكل جيد".

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وكان قد كتب مؤمن زكريا عبر حسابه:" الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يارب لك الحمد والشكر، أبشركم قريبًا سأكون معكم، هذه الرسالة أثارت جدلًا كبيرًا بين جماهير الكرة المصريو، بشأن عودته الملاعب قريبًا.

ويخشى زكريا الأن من انتشار فيروس كورونا والموجة الثانية في مصر لذلك قرر عدم النزول كثيرا من المنزل وعدم الاختلاط خوفًا من إصابته بالفيروس، والتأثير على حالته الصحية والنظام المكثف من العلاج والغذاء الذي يتبعه.

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يذكر أن مؤمن زكريا تواجد خلال احتفال لاعبي الأهلي ببطولة الدوري المصري الأخيرة، كما تواجد في نهائي المسابقة الإفريقية والتي شهدت تتويج المارد الأحمر باللقب بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.