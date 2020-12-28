النائب محمد فايد: تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء من أولوياتي



قال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون بالغربية : " اسعى لتكوين كتلة صحفية تحت القبة نظرا لوجود 8 نواب من الصحفيين ، و تهدف الى توضيح و تحسين صورة الصحفيين امام الرأي العام و اناه مهنة حرة معنية بشؤون الناس ، بالإضافة لاى تحسين أوضاع الصحفيين من خلال التشريعات و خاصة مسألة لابدل التي يجب ان ينص عليها في الموازنة حتى لا تكون زيادتها مرتبطة بإنتخابات النقابة فقط ".

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و أضاف عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس :" من اولوياتى التشريعية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذى أصدره المجلس المنتهى و تراجع اكثر من مرة في قيمة التصالح المنصوص عليهلا و هو يحتاج الى إعادة صياغة ، فأنا ضد البناء على الاراضى الزراعية و أؤيد فكرة المصادرة لكن مع ما يتم من مخالفات عقب صدرو القانون و ليس تطبيه بأثر رجعى ". و أشار الى ان لجنة السياحة أولوية أولى له نظرا لان دائرته بها اقدم عاصمة مصرية و غائبة عن الخريطة السياحية و هي " صا الحجر و التي تحتاج الى اهتامم كبير لاحيائها مرة أخرى و خلق فرص عمل للشباب من خلالها ".

