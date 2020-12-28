النائب أحمد بلال: لدى رؤية تشريعية واضحة باعتبارى من دائرة عمالية



قال النائب احمد بلال عن حزب التجمع إن تعدد الأحزاب في المجلس امر هام ، و لكن القضية ليست بعدد الأحزاب او تنوعها داخل البرلمان ، ففي النهاية عدد ممثلي الأحزاب و هيئاتها البرلمانية ليست ممثلة بالشكل المؤثر ، و تحتاج الى تعويض ذلك بالسماح للمعارضة بالادلاء بأرائها و التعبير عن مواقفها لاسياسية بكل حرية و منحها الوقت الكافى لعرض هذه اراء " .

و أضاف " بلال " عقب استخراج كارنيه مجلس النواب اليوم الاثنين ، أن قوة المعارضة ليست في الأرقام و لكن في المواقف السياسية التي تتبناها و رؤى تشريعية واضحة ".

و تابع : " لدى رؤية تشريعية واضحة باعتبارى من دائرة عمالية و هي المحلة و اولوياتى في تعديل قوانين العمال خاصة المادة الخاصة بفصل العامل و التامينات و العدالة الاجتماعية و حوق العمال و توفير فرص العمل ،بالإضافة الى قانون الشركات القابضة الذى دمر الصناعة المصرية بشكل عام و المحلة لاكبرى بشكل خاص ". و أشار الى اهتاممه أيضا بتشريعات نقل الدم و وضع منظومة واضحة له تواجه مافيا الدم الأسود .