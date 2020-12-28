إلغاء احتفالات رأس السنة فى كنائس بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف قرارًا بإلغاء احتفالات راس السنة، وإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بحضور الكهنة والشمامسة فقط ودون حضور شعبى، واستمرار صلوات القداس باقى الأيام بالحجز وبنسبة 25% من مساحة كل كنيسة.





وبالنسبة لصلوات الجنازات تقام بحضور أسرة المتوفى فقط أما صلوات الزفاف فتقام بحضور عشرين فردا فقط. تأتى هذه القرارات فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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