واجهت التطرف بحسم.. رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان يشيد بجهود الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بجهود وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى نشر الفكر الوسطى المستنير وفى مجال إعداد الأئمة والتأليف والترجمة والنشر.





وأوضح أن وزارة الأوقاف، واجهت الفكر المتطرف بقوة وحسم وعزم وشجاعة، ما أسهم بقوة فى تحصين شبابنا ومجتمعنا من اختطاف جماعات التشدد والتطرف. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها العبد اليوم الاثنين فى المؤتمر الختامى لأعمال دار الإفتاء المصرية بالقاعة الرئيسية بفندق الماسة بالقاهرة.

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