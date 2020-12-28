جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة استقبلت خلال عام 2020، أكثر من 24 ألف شكوى عبر كل قنوات التواصل المختلفة ما بين الخط الساخن وخدمة العملاء وخدمة مواطنين ومركز الإعلام ومراكز خدمة العملاء المتنقلة والثابتة.





وأشار أن الخط الساخن 125 استقبل 16 ألف و400 شكوى واستفسار وتم حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم، كما تم استقبال شكاوى من الجهات الحكومية "مجلس الوزراء، المحافظة، البوابة الحكومية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تصل إلى 2000 شكوى متنوعة خلال العام، كما تم إجراء 2.400 استطلاع رأى من قبل فريق التوعية بمعدل 200 استطلاع رأى شهريا، كما تم استقبال 2600 من الشكاوى والاستفسارات من خلال رسائل الصفحة الرسمية الــ face book، ووضعت إدارة خدمة المواطنين دراسة احالة المواطنين وتقسيط غرامات التعدى وقيمة العداد المعطل لهم وذلك لغير القادرين على السداد الفورى فى جميع المناطق ، كما تم التعاون مع جمعيات أهلية "رسالة، حكاية وطن" فى المساهمة لسداد قيمة العدادات الجديدة لغير القادرين على السداد، وعمل دراسة حالة لـ600 مواطن مستحق لتقسيط المستحقات. وأشار إلى أن تسعى دائما لفتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين لتحسين الخدمات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه أسيوط: 24 ألف شكوى واستفسار واستطلاع رأى خلال 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.