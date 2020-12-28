غدا انتخابات برلمان الشباب.. وبرلمانى لـمبتدا: رموز فرعونية ومشروعات قومية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوردانى، عبر صفحته على فيسبوك، أن الانتخابات تجرى على مرحلتين، الأولى 14 محافظة، يومى 28 و29 ديسمبر، والثانية 13 محافظة، يومى 3-4 يناير.

وأكد الوردانى، أن الانتخابات تجرى إلكترونيا بالكامل، لتخرج نموذجًا مطورًا يحاكى مجلس النواب فى التشكيل والاختصاصات.

وأوضح أن التجربة تنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، لإشراك أكبر عدد من الشباب فى خطة التدريب والتأهيل.

وفى هذا الصدد قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، لـ دوت الخليج، إن التجربة تجرى أون لاين لإتمامها وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كوررنا.

وكشف نجاتى، عن وجود قوائم انتخابية تحمل رموزًا فرعونية ومشروعات قومية، مؤكدا أن هذا نوع من أنواع التوعية لغرس فكرة الفخر بالإنجازات التى حدثت بعد 30 يونيو فى نفوس الشباب.

وأكد نجاتى، أن هذا يعد ترسيخا لدعائم 30 يونيو، لتأصيل مصر القديمة والحديثة، مشيرا إلى أن تجربة برلمان الشباب مهمة وتفرز قيادات ورموزًا مستقبلية، ومعظم الرموز من جيل الوسط خريجة برلمان الطلائع.

ووضعت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر إلكترونيا، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سلسلة من الضوابط التنظيمية لإجراءات العملية الانتخابية المقرر إطلاقها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، حرصا على سلامة شباب البرلمان والقائمين على التنفيذ فى ظل جائحة فيروس كورونا وتم وضع الضوابط الإلزامية التالية:

اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية

(تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير قياس الحرارة/ كمامة وجلافز وكحول هاند جيل للقائمين على تنفيذ الإجراءات الانتخابية).

اتخاذ إجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة التصويت، مع ضرورة أن تكون ذات تهوية جيدة، ولا يوجد بها غير مدير الإدارة ومسؤول الربط الإلكترونى وأمام القاعة مكتب به مسؤول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بصوته.

فتح باب التصويت للناخبين فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وحال تواجد عدد داخل المقر الانتخابى (أمام قاعة التصويت) يتم فتح التصويت حتى الانتهاء من آخر ناخب.

التنبية على جميع المشرفين بكل مقر انتخابى بعدم التدخل بالضغط على الشباب للتصويت لمرشح أو قائمة معينة حتى لا يقع تحت المساءلة القانونية حال ثبوت ذلك.

التنبيه على الشباب بالالتزام بالكمامات والجلافزات والتنبية على الناخبين أن يكون معهم أصل الرقم القومى، وحال وجود خطأ بالرقم القومى مخالف للبيان المدرج على السيستم يتم استبعاده ومنعه من التسجيل وبالتصويت.

التنبية على المرشحين (فردى/ قائمة) يمتنع تماما ممارسة أى نوع من أنواع الدعاية أثناء العملية الانتخابية لأن هذه فترة إنفاذ إرادة الناخب ولا يجوز التشويش أو الإزعاج أو ممارسة أى دعاية لأى مرشح وإلا اعتبرت مخالفة لإجراءات الانتخابات.