جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، إننا نمر بمرحلة دقيقة فارقة للغاية فى تاريخ الإنسانية، والعالم يراقبنا، إذ يتصدر البعض للفتاوى بتأجيج نار الفتن ونشر الفرقه حتى أصبح الخطاب خطاب كذب وادعاء، ولذلك فإننا فى حاجة إلى خطاب يتوائم مع واقع المجتمع الحضارى، ويكون مسؤول عن كل كلمة، ويكون خطابًا يحترم الإنسان لا يقسم ولا يفرق ولا يتسم بالتخوين.





وأضاف الجندى، خلال مؤتمر الإفتاء، أن ما فعلته دار الإفتاء يعد إنجازًا حقيقيًا فى الفتوى التى تحترم الإنسان "فنحن نشد على يد فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام ونلتف حول دار الإفتاء المصرية وعلماءها من المتخصصين". وتابع: رغم مرورنا بوقت عصيب ملئ بالفتن فدار الإفتاء استطاعت تحقيق التوازن وهو توازن يرى مصلحة البلاد والعباد والوطن، إذ إنها ركزت على الحفاظ على الثوابت فى مرحلة دقيقة للغاية حاولت فيها الفرق المتطرفة تاجيج نار الفتنة وتسببوا فى نشر الفرقة وصار الخطاب خطابًا متطرفا المرأة ويعرف قيمه الدولة، ونحن نريد خطاب لا يستم بالتخوين، ونريد خطاب يراعى مصلحة الوطن والجميع ليس على حساب الدين. وقال إذا كانت الواسائل بهذه المرونة عرفنا أسباب نجاح دار الإفتاء فى محاولات تجديد الخطاب الدينى، فنحن نعيش فى أزهى عصور الالتفاف حول هدف واحد ودين واحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الجندى: دار الإفتاء استطاعت تحقيق التوازن بين مصلحة البلاد والعباد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.